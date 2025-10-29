Amerikalı girişim şirketi Boom Supersonic’in geliştirdiği yeni nesil süpersonik yolcu uçağı Overture, iki büyük metropol arasındaki uçuş süresini radikal biçimde azaltma hedefiyle test aşamasına girdi. Şirketin açıklamalarına göre, Londra–New York hattında uçuş süresi yaklaşık 3,5 saat düzeyine indirilebilecek.

Süpersonik seyahatin yeni evresi

Sivil havacılıkta süpersonik yolcu uçuşlarının efsanesi olan Concorde’nun ardından şimdilerde “Concorde 2.0” olarak nitelendirilen Overture modeli öne çıkıyor. Boom Supersonic’in hedefi, Mach 1.7 (yaklaşık 1 300 mph) hızla uçabilen bir uçak geliştirerek Atlantik üzerindeki büyük şehirler arasındaki mesafeyi dramatik şekilde kısaltmak.

Test uçuşları başladı, sertifikasyon süreci ilerliyor

Demo uçağı Boom XB‑1 şimdiden test uçuşlarını tamamlamış durumda. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Overture için geliştirilen teknolojiler somut ilerleme gösterdi. Uçağın ticari hizmete giriş süreci ise henüz tamamlanmamış; üretim ve sertifikasyon çalışmaları birkaç yıl içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

“3,5 saat” hedefi gerçekçi mi?

Şirket kaynaklarına göre, Londra-New York hattında 3,5 saat hedefi, günümüzdeki uçuş süresinden (yaklaşık 6-7 saat) büyük ölçüde kısa. Bu kazanım, uçak hızının artmasının yanında yakıt verimliliği, uçuş rotası optimizasyonu ve yeni teknolojilerin devreye girmesiyle mümkün olacak.