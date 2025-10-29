İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde resmi hesabını açtı. Hesabın açılış tarihi Ekim 2025 olarak görülürken, ilk paylaşımını Cumhuriyet’in 102’nci yılına özel olarak yaptı.

İlk paylaşım Cumhuriyet Bayramı’nda yapıldı

Başsavcılık, açtığı hesabın ilk gönderisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Bu mesaj, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Resmî hesap 6 kurumu takip ediyor

Yeni açılan X hesabında sadece 6 kurum ve ismin takip edilmesi dikkat çekti.

Başsavcılığın takip ettiği hesaplar şöyle:

Adalet Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)

İstanbul Valiliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bu seçim, Başsavcılığın yalnızca devletin resmî ve adli kurumlarını takip etme politikası benimsediğini gösteriyor.