Son Mühür/Hüseyin Demir Yeşilay İzmir Şubesi ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yıl boyunca başarıyla yürütülen "Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi", görkemli bir finalle Alsancak Gündoğdu meydanında kutlandı. Dropaj tasarım ve moda yarışmaları ile konser performansları etkinliğe damga vurdu. Moda yarışmasında ödülleri TBMM'de 22. dönem ve 23. dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olan Lokman Ayva, takdim etti. İzmir’de bağımlılıkla mücadelede önemli mesajlar iletildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilk görme engelli milletvekili olan geçmiş dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde konseyin ilk görme engelli üyesi olan Lokman Ayva, dezavantajlı bireylerin hayatın her alanında aktif bir şekilde rol alması gerektiğini belirtti.

“İzmir Yeşilay, ülkemize örnek oldu”

İzmir’de düzenlenen Yeşilay bağımsızlık festivalinin ülkemize örnek olduğunu, bağımlılıkla mücadelede milletimizin Yeşilay ile bütünleşmesi gerektiğini belirten geçmiş dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, “İnsanın bağımlılıktan kurtulabilmesi, kendi olabilmesi, düşünce ve duygularını rahatlıkla ifade edebilmesi için bağımlılıktan kurtulması gerekiyor. Bağımlılıkla mücadele hareketinin İzmir'den yola çıkması ve bir alışkanlığa dönüşmesi muhteşem bir imkan oldu. Şahsen hem memnuniyetle hem de İzmir'i seven birisi olarak ‘İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivalini’ keyifli bir şekilde takip ediyorum. Bu organizasyon örnek teşkil ediyor. Diğer illerimizin Yeşilay'la bütünleşmesi ve bağımlılıktan kurtularak kendi insanımızın özüne dönmesi için büyük fırsat olacağını düşünüyorum. Bütün illerimize ve milletimize Yeşilay'la bütünleşmelerini ve İzmir'i referans almalarını öneriyorum” diye konuştu.

​“Bağımsızlık festivali her yerde olmalı”

​İzmir’de gerçekleşen bağımsızlı festivalinin her yerde olması gerektiğini vurgulayan geçmiş dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva, “Okullarımızın ve özellikle meslek okullarımızın yaptığı çalışmalara şahit olunca şunu fark ettim; esasında biz bağımlılıkla mücadelede eksik olduğumuzu düşündüm. Ben burada çok güzel içeceklerin tadına baktım, çok doğal yiyeceklerin tatma imkanım oldu. Defile yarışması, spor ve kültür organizasyonlarının hepsi insanların bağımlılıktan kurtulabilmesi için çok iyi fırsat olduğunu söyleyebilirim. Buradaki organizasyon Türkiye’nin diğer illerinde olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yeşilay, bana ilham oldu”

İzmir Yeşilay’ın bağımlılığa karşı mücadelesinde düzenlenen etkinliğin kendisine ilham verdiğini söyleyen Lokman Ayva, “Bütün meslek okullarımızı, bütün buraya katılan öğrencilerimizi, dereceye giren, başarı kazanan miniklerimizi tebrik ediyorum. İzmir Yeşilay'ın, İzmir'le bütünleşmesi bana çok ilham verdi. Keşke her ilimizin bütünleşebildiği, güzel sosyal sorumluluklar alanları olsa. Kimimiz çevreyle bütünleşebilse, kimimiz Yeşilay'la, kimimiz Kızılay'la bütünleşebilsek bu Türkiye için dünyaya sunabileceği güzel bir alternatif olur” dedi.

​“Türkiye’nin üç büyük değeri”

​Sivil toplum kuruluşlarının öneminde değinen Türkiye Beyazay Derneği’nin başkanlığını yapan Lokman Ayva, “ Türkiye'de şu soruyu vatandaşlarımıza genellikle soruyorum. ‘Üç aylar nedir? Diyorum, genellikle ‘Recep, Şaban, Ramazan’ cevabını alıyorum ama ‘’Ben diğer üç aylar da var’ diyorum: Kızılay, Yeşilay, Beyazay… Bunlar Türkiye'nin eserleri, ülkemizin değerlerini oluşturuyor. Bütün engelli engelsiz herkese şunu söylemek istiyorum; öncelikle bu memleketin Kızılay'a ihtiyacı var. Ülkemizin Yeşilay'ın başarısına ihtiyacı var. Başarmış bir Yeşilay'a hepimizin ihtiyacı var çünkü hepimiz kendimiz olmak istiyoruz. Beyazay'a ihtiyacımız var çünkü bir arada yaşamak durumundayız; dışlamaya, aşağılamaya, hor görmeye, ayrımcılığa gerek yok. Hep beraber birbirimizin farklılıklarını tuhaf karşılamadan bir arada yaşamayı başarmamız lazım. İşte bu hilaller, aylar Türkiye'nin geleceğini de şekillendirirken, hem de güzel bir şekilde şekillendirecek kuruluşlar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Engelli bireyler her alanda başarılı”

Dezavantajlı bireyler olarak engelli vatandaşların ülkemizde hayatın her alanında aktif bir şekilde temsil edebileceğini, gerekli fırsat verildiğinde her şeyi başardıklarını belirten Lokman Ayva, On binlerce engelli üniversitelerde okuyor. Yüzlerce yazarlarımız var, doktora yapan kardeşlerimiz ile 80 binden fazla memurumuz var. Bu arkadaşlarımızın kültür sanat faaliyetlerinde daha çok yer almalarını istiyorum. Siyasette; belediye meclislerinde, parlamentoda, il genel meclislerinde mutlaka daha fazla olmaları gerekiyor. Engelli bireyler de başkalarına yardım etmeli, engelliler de başkalarına güzel, doğru yolu öğretebilmeli, gösterebilmeli. Hatta bunlarla da yeterli bulmuyorum; Kızılay'ın, Yeşilay'ın, Beyazay'ın bütün dünyaya engelliler tarafından taşınmasını öneriyorum. Çünkü engellilerin götürebileceği çok güzel hizmetler var. Özellikle siyasi dostlarımıza da tavsiye ve talep olarak şunu söylemek isterim; engellilerin önlerini açacak fırsatlar, pozisyonlar, yüksek mevkilerde yerler verilmesi gerekiyor ki başarabildiklerini göstersinler. Nasıl Türkiye paralimpik olimpiyatlarda altın madalyaları toplayıp, bayrağımızı göndere çektiriyor, İstiklal Marşımızı söyletiyorsa; diğer alanlarda başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın… Genel müdür olarak de başaracaklar, vali olarak da, büyükelçi olarak da başaracaklar. Her alanda başarılı oluruz” diye sözlerini sonlandırdı.