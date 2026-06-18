Son Mühür - Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açıklanan kararname, İzmir Adliyesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. İzmir Adliye Sarayı'nda uzun yıllardır görev yapan, çok kritik soruşturmalara yön veren ve yargı camiasında 'asla yeri değişmez' gözüyle bakılan birçok başsavcıvekili ve kıdemli hakim-savcı, bu kararnameyle il dışına ya da tenzili rütbe olarak yorumlanabilecek ilçelere gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü Muğla'ya atandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Necati Kayaközü kimdir?

Meslek hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunan Necati Kayaközü, özellikle terör ve organize suçlarla mücadele alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.Necati Kayaközü, 2022 yılında yayımlanan HSK Kararnamesi ile Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmıştı. Son 4 yıldır İzmir Adliyesi'nde görev yapan Kayaközü yeni kararnameyle Muğla’nın en üst adli makamına getirildi. Necati Kayaközü’nün önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.