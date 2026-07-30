CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararıyla birlikte CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu otururken, Özgür Özel ve ekibinin izleyecek olduğu yol haritası ise merak konusuydu. Bu yol haritası ise geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Özgür Özel, beraberindekilerle birlikte YENİ Parti'yi kurarak YENİ Parti'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

91 milletvekili ile YENİ Parti'de faaliyetlerine start veren Özgür Özel, bağış kampanyası başlattıklarını da açıklamıştı. Süreç devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Seçimli kurultay istemiyle bildiri yayımlanacak!

Gelen kulis bilgilerine göre, CHP'den istifa etmeyen çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin bir kaç gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tüzük değişikliğini de içeren seçimli kurultay istemiyle bildiri yayımlayacağı öğrenildi.