Son Mühür/ Beste Temel - Kurumsal Rotary Kulübü, İzmir’in simge mekânlarından biri olarak kabul edilen Belkahve Ata Anı Evine televizyon ve ses sistemi bağışladı. Bağış dolayısıyla Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Rotary Kulübü’ne Teşekkür Belgesi takdim etti. Kulüp, bu destekle Ata Anı Evi’ne bağışta bulunan ilk sivil toplum kuruluşu unvanını aldı.

“Bu katkı Atatürk mirasına hizmet niteliği taşıyor”

Rotary Kulübü Başkanı Fehmi Özkaner, Atatürk’ün mirasına sahip çıkan projelere destek vermenin önemine vurgu yaptı: “Kamusal alanların niteliğini artıran her çalışma, uzun vadeli toplumsal yatırım anlamına gelir. Bu katkımızla ziyaretçi anlatımlarını ve görsel içerik sunumlarını güçlendirdik. Belkahve Ata Anı Evi’ne bağışta bulunan ilk dernek olmanın gururunu taşıyoruz. Gençlerin ve kentlilerin Atatürk’ün düşünce dünyasına daha etkili şekilde ulaşmasına katkı sunmayı amaçladık. Kentin ortak hafızasını güçlendirmeyi, gönüllülük kültürünü büyütmeyi ve kamu yararı doğrultusunda kalıcı katkılar üretmeyi hedefliyoruz.”

“Yerel yönetimle iş birliği sürecek”

Başkan Özkaner, kulübün yöneticilerini de anarak teşekkür etti: “Kurumsal Rotary Kulübü Saymanı Murat Kanpolat ve Kulüp Yönetimi Komite Başkanı Beyza Ece Kılınç'ın emeklerine teşekkür ederim. Yerel yönetimlerle güçlü iş birliğimizi sürdürerek kent kültürüne değer katan projeleri çoğaltmayı amaçlıyoruz. Bornova Belediyesi’ne de teşekkür belgesi için ayrıca teşekkür ederim.”