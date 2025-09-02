Uzun süredir İngiltere futbolunun en çok konuşulan konularından biri olan Isak transferi, Newcastle United’ın direncine rağmen gerçekleşti. Liverpool yönetimi, 25 yaşındaki yıldız golcü için ısrarını sürdürerek rekor bedeli ödemeyi kabul etti.

6 yıllık imza ve rekor bonservis

Liverpool, Alexander Isak ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün kasasından çıkan 125 milyon sterlin, İngiliz futbol tarihinde ödenen en yüksek bonservis bedeli oldu. Bir önceki rekor, Benfica’dan Chelsea’ye 106 milyon sterline transfer olan Enzo Fernandez’e aitti.

Isak: “Her şeyi kazanmak istiyorum”

Liverpool’un resmi internet sitesine konuşan Isak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Buraya uzun bir yolculukla geldim. Bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her şeyi kazanmak istiyorum.”

Kırmızılarda 9 numaralı forma

İsveçli yıldız, Liverpool’da 9 numaralı formayı giyecek. Taraftarlar, kulübün efsanevi golcülerinden sonra bu numarayı devralan Isak’ın yeni sezonda hücum hattına büyük güç katacağına inanıyor.

Liverpool’un şampiyonluk hedefi güçlendi

Rekor transferle birlikte Liverpool, hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefini güçlendirmiş oldu. Teknik heyetin, Isak’ı takıma hızlı adapte ederek sezonun kilit oyuncularından biri haline getirmesi bekleniyor.

