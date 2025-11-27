Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında ağırladığı PSV Eindhoven’e 4-1 mağlup olan Liverpool FC, maçın daha 6. dakikasında kalesinde golü gördü. Rakip takımın Hırvat savunmacısı Ivan Perisic’in penaltıdan kaydettiği gol, ev sahibi ekibi daha başlangıçta olumsuz bir tabloya itti.

Szoboszlai’nin golü moral verdi, kontrol sağlayamadılar

Liverpool, 16. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golüyle eşitliği sağladı; fakat bu pozisyonun ardından takım oyunun kontrolünü bir türlü eline geçiremedi. Ev sahibi ekip, orta saha ve savunmada beklenen baskıyı kuramayınca, PSV’nin temposuna yanıt vermekte zorlandı.

İkinci yarıda PSV’nin baskısı

İkinci devreye hızlı başlayan PSV, 56. dakikada Guus Til ile yeniden öne geçti. Liverpool savunmasının savruk görüntüsü devam ederken, PSV’nin atakları bu kez sonuç verdi. 73. dakikada Mohammed Driouech ile farkı ikiye çıkaran Hollandalı ekip, son dakikalarda bir kez daha sahne aldı. 90+1’de Driouech’in ikinci golüyle skor 4-1’e geldi ve PSV, Anfield’dan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Grupta durum değişti: PSV umudu canlandırdı, Liverpool zorlandı

Bu sonuçla Liverpool, Şampiyonlar Ligi grubu A’da 9 puanda kalarak liderlik yolunda önemli bir avantajı kaçırdı. PSV ise puanını 8’e taşıyarak, gruptan çıkma umutlarını yeniden güçlendirdi.

Gelecek hafta: Kritik karşılaşmalar kapıda

Liverpool, bir sonraki maçında deplasmanda Inter Milan ile karşı karşıya gelecek. PSV ise iç sahada grupta kilit öneme sahip bir mücadelede Atlético Madrid’i konuk edecek. Her iki takım için de bu mücadeleler, sonrasında gruptan çıkma iddiasını önemli ölçüde etkileyecek.