Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Kazanmak çok güzel, atmosfer çok güzeldi. Oyuncularım baştan sona kadar konsantrasyonlarını hiç bırakmadılar. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Her şeyi taraftarımızla beraber yaptık” ifadelerini kullandı. Buruk, bu galibiyetin yalnızca skor açısından değil, prestij bakımından da büyük önem taşıdığını vurguladı:

“Bu galibiyet çok değerli. Türkiye’nin Avrupa’da değer görmemesi açısından neler yapabileceğimizi göstermiş olduk.”

“Liverpool’dan gol yememek çok önemliydi”

Deneyimli çalıştırıcı, güçlü rakipleri Liverpool karşısında gol yemeden maçı tamamlamanın önemli olduğuna dikkat çekti:

“Amacımız insanları mutlu etmek. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Motivasyonumuz daha da artıyor. Bu maça Alanya maçıyla birlikte özel olarak hazırlandık.”

“Büyük şanslar vermedik”

Liverpool’un güçlü hücum gücüne rağmen savunmada başarılı olduklarını belirten Buruk, “Oyunun çok akıcı gitmesine rağmen rakibimize çok büyük şanslar vermedik. Kale içinden çıkan top çok kritikti. İlk maçımızı 5-1 kaybetmiştik ama her maçın hikayesi farklıdır” dedi.

Osimhen hakkında açıklama

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Buruk, “Osimhen’in ayağına kramp girdi, önemli bir şeyi yok. Kötü bir haber de gelmedi” diyerek taraftarları rahatlattı.