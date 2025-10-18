Son Mühür - Fenerbahçe’den Girona’ya transfer olan Dominik Livakovic henüz forma şansı elde edemedi. Menajeri Andy Bara, kalecinin milli takım için yüksek maaş tekliflerini reddettiğini belirterek Girona yönetimine tepki gösterdi. Ancak Sportif Direktör Quique Carcel ve teknik direktör Michel, “oynama garantisi yok” şeklinde yanıt verdi.

Milli Takım'a alınmayabilir

Girona’ya transfer olduktan sonra henüz forma şansı bulamayan Dominik Livakovic, İspanyol takımında yedek kalmaya devam ediyor. Hırvat medyası, kalecinin maçlarda görev alamaması durumunda milli takımdaki yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı. Bu gelişme, Hırvat futbol çevrelerinde geniş yankı buldu.

Menajerinden tepki

Livakovic’in transfer sürecinde etkili olan menajer Andy Bara, kalecinin durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu. Bara, “Transferde ben de önemli rol oynadım. Teknik direktör ve kulüp onu gerçekten çok istiyordu. Livakovic ise milli takım önceliği nedeniyle sadece oynamak için yüksek maaş tekliflerini reddetti” dedi. Tecrübeli menajer, “İlk maçta forma giymedi, ‘Yeni transfer, sonraki maçta oynar’ diye düşündüm. Ancak 0-4 kaybettikleri maçta da sahada olmadığını görünce şaşırdım. Üstelik oynamamasına rağmen bonservisini almaya çalıştıklarını duyunca buna güldüm” ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

''Oynama garantisi yok''

Bara’nın açıklamalarının ardından Girona Sportif Direktörü Quique Carcel sessizliğini bozdu. Carcel, “Burada hiç kimseye kesin forma garantisi vermedim. Livakovic’in menajerinin söylediklerini bilmiyorum ama böyle bir söz mümkün değil. Her oyuncu gibi o da forma için mücadele etmeli” diye konuştu. Transfer süreciyle ilgili de Carcel, “Kaleci pozisyonunda bir değişiklik planlamamıştık, ancak Livakovic gibi bir oyuncu geldiğinde değerlendirme şansı yakaladık. Yine de oynama garantisi vermedik” ifadelerini kullandı. Girona Teknik Direktörü Michel, kaleci seçimine dair yaptığı açıklamada, "Kararım tamamen takımın ihtiyaçlarına dayanıyor. Livakovic'i daha iyi tanımam lazım, o da bizi tanımalı. Bu zaman alacak bir süreç. Üç kaliteli kalecimiz var ve son karar bana ait" diyerek tartışmaları sonlandırdı.