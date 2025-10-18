Son Mühür - Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde kalede değişiklik yapıyor. Brezilyalı kaleci Ederson’un sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacağı netlik kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü sahasında ağırlayacak. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, taraftarlarının önünde galibiyet hedefliyor. Samsunspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Kanarya, bu maçı çıkış fırsatı olarak değerlendiriyor.

Samsunspor karşılaşmasında başarılı bir oyun ortaya koyan Tarık Çetin, bu kez Kadıköy'de kaleyi devralacak. Teknik heyetin genç kaleciye olan güveni tam olduğu bildirildi. Öte yandan, İrfan Can Eğribayat’ın durumu ise belirsizliğini sürdürüyor. Takımla yeterince antrenman yapamayan Eğribayat’ın maç kadrosunda olup olmayacağına karşılaşma günü karar verilecek.

Maç hazırlıkları sürüyor