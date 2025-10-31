Son Mühür/Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 450 milyon liralık yatırımla tamamlanan Ayrancılar–Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, çevre ilçe belediye başkanları, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Çüç, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay su tarifelerine ilişkin önemli bir açıklama da yaptı. Artan maliyetlere rağmen İzmirlilere destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tugay, “Bu sene Ocak ayında suya zam yapmıyoruz. Çok lafını ediyorlardı ya her yer zam yapacak biz yapmayacağız. Asgari taban kullanım bedeli var onu da belki 6 metreküpe çıkaracağız” dedi.