Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, kariyerini Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sürdürmeye devam edecek. Inter Miami, Arjantinli yıldızın sözleşmesini bir yıl daha uzattığını resmen duyurdu.

Messi, Inter Miami’de kalıyor

ABD’nin Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Inter Miami, dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi’nin sözleşmesini 2026 yılının sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Sözleşme 1 yıl uzatıldı

Messi’nin mevcut sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecekti. Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Arjantinli yıldız, 2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacak.

Bu imza, Lionel Messi hayranları arasında büyük coşku yarattı. Lionel Messi'nin hayranları, sosyal medya hesapları aracılığıyla dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu en az bir sezon daha izleyecek olmaktan duydukları mutluluğu paylaştılar.