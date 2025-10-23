UEFA Avrupa Konferans Ligi’nin 2. haftasında temsilcimiz Samsunspor, taraftarı önünde Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek Avrupa arenasında fırtına gibi esti. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla gruptaki ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi.

Musaba perdeyi erken açtı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Samsunspor, henüz 2. dakikada Anthony Musaba’nın golüyle öne geçti.

Mouandilmadji farkı ikiye çıkardı

İlk yarının ortalarına doğru oyun kontrolünü tamamen eline alan Samsunspor, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu kez Marius Mouandilmadji fileleri havalandırdı.

Holse fişi çekti

İkinci yarıya da istekli başlayan kırmızı-beyazlılar, 62. dakikada Carlo Holse ile farkı üçe çıkardı.

İlk 11'ler!

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Buialskyi, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana, Guerro