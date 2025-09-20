2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezona güçlü bir başlangıç yapan Menemen Futbol Kulübü, üst üste elde ettiği Adanaspor (D) ve Isparta 32 Spor galibiyetleriyle ligde iddiasını güçlendirdi. Bu başarılar, Menemen FK’yı zirve yarışının önemli adaylarından biri haline getirdi.

5’inci hafta mücadelesinde Menemen FK, deplasmanda Kırklarelispor’un konuğu olacak. Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak ve hakem Sercan Karaca düdük çalacak.

Kupadan gelen moral, ligde hedef galibiyet

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur’unda Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni 2-1 mağlup ederek moral depolayan Menemen FK, ligde de aynı başarıyı sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Bilal Kısa, Kırklareli deplasmanından da galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirterek, oyuncularının motivasyonunun yüksek olduğunu vurguladı.

Lig tablosunda rekabet kızışıyor

Menemen FK, 4 haftalık periyotta aldığı 3 galibiyetle 9 puana ulaşarak 4’üncü sırada yer alıyor. Rakip Kırklarelispor ise 4 puanla 14’üncü sırada bulunuyor. Bu durum, Menemen FK’nın deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde zirve yarışında önemli bir avantaj elde edebileceğini gösteriyor. Her iki ekip de sezonun bu erken döneminde kritik bir sınav verecek.