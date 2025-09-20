3.Lig 4. Grup’ta yeni kadrosuyla sezona hızlı bir başlangıç yapan Karşıyaka, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda Balıkesirspor’u ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk iki maçını kazanarak grupta zirve ortağı konumuna yükselmiş durumda. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Taraftarla hasret son buluyor

Sezonun açılış haftasında Afyonspor karşısında cezası nedeniyle boş tribünler önünde mücadele eden Karşıyaka, yaklaşık 5 ay aradan sonra taraftarıyla yeniden buluşacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Afyonspor ve Kütahyaspor’u 2-1’lik skorlarla mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Balıkesirspor henüz galibiyetle tanışamadı

Konuk ekip Balıkesirspor ise sezona istediği başlangıcı yapamadı. İlk iki haftada Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kalan Balıkesir, evinde Tire 2021 FK’ya 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Yarınki maç, Balıkesirspor’un sezonun ilk galibiyetini elde etme fırsatı olarak öne çıkıyor.