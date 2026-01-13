T24 yazarı Tolga Şardan’ın haberine göre, hostes, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sorguya alındı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı olması nedeniyle gözaltı sürecinin gizlilik içinde ve son derece hassas yürütüldüğü öğrenildi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan hostesin bağlantılarının incelenmesine ise devam ediliyor. Öte yandan uçağın enkazı üzerindeki teknik incelemeler sürerken, Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada kara kutunun İngiltere’de inceleneceğini bildirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütüyor.

Kazaya ilişkin isimler, konumlar, olayın meydana geliş şekli ve gündeme gelen iddiaların ciddiyeti nedeniyle soruşturmaya yalnızca adli ve emniyet birimleri değil, MİT de dahil oldu. Bu kapsamda özel bir ekip oluşturularak kapsamlı bir çalışma başlatıldığı ifade ediliyor. Kazanın ardından iki önemli soru işareti öne çıktı. Bunlardan ilki, Libya heyetinin daha önce Türkiye’ye tarifeli seferlerle gelmesine rağmen bu kez neden özel jet kullandığı. Diğeri ise Malta merkezli bir havacılık şirketine ait uçağı Türkiye’ye getiren ve ardından Libya’ya götürmesi planlanan uçuş ekibindeki personel değişikliği. Bu soruların yanıtlarının ilgili kurumlarca tespit edildiği, ancak henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı öne sürülüyor.