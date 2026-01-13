İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ediyor. İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükselirken, gözaltına alınanların sayısı 10 bin 721 olarak bildirildi. Ölenler arasında 133 güvenlik görevlisi ve 9’u 18 yaşın altında çocuklar bulunuyor.

ABD vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran’daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaları yönünde uyardı. ABD’nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan açıklamada, İran’da devam eden gösteriler ve artan güvenlik riskleri gerekçe gösterildi. Açıklamada, “İran’ı derhal terk edin. Eğer ayrılmanız mümkün değilse, evinizde veya güvenli bir binada kalın” ifadelerine yer verildi.

Operasyon iddiaları gündemde

ABD’nin çağrısı, “operasyon hazırlığı mı var?” sorularını gündeme getirdi. CBS News’e konuşan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Başkan Donald Trump’a İran’a yönelik olası askeri ve örtülü operasyon seçeneklerinin sunulduğunu aktardı. Yetkililer, hava kuvvetleri ve uzun menzilli füzelerin kritik öneme sahip olduğunu, ayrıca siber ve psikolojik operasyonların da seçenekler arasında bulunduğunu belirtti.

Henüz nihai karar alınmadı

Yetkililer, söz konusu operasyonların İran’ın komuta yapısını, iletişim ağlarını ve devlet medyasını hedef alabileceğini ifade ederken, diplomatik kanalların hâlâ açık olduğunu vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de, Trump yönetiminin öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini, ancak askeri seçenekleri de her zaman masada tuttuğunu söyledi.

Protestoların seyri

Gösteriler, 28 Aralık 2025’te Tahran Büyük Çarşı’da başlayan ve ekonomik sorunlara tepki olarak yükselen protestolarla başladı. Gösteriler kısa sürede ülke genelinde yayıldı. 9 Ocak itibarıyla artan şiddet olayları ve polis müdahalesi nedeniyle internet erişimi kesildi. Resmî makamlar olaylara ilişkin açıklama yapmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRANA) güncel bilanço ve gözaltı sayılarını paylaştı.