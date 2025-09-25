Son Mühür - Paris Mahkemesi, Nicolas Sarkozy’nin yargılandığı “Libya davası”nda kararını açıkladı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı, “suç örgütü kurmak” suçundan mahkum edilirken, “pasif yolsuzluk”, “kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme” ve “yasa dışı kampanya finansmanı” suçlamalarından beraat etti.

Sabah saat 10.00’da başlayan duruşma hâlâ devam ederken, Sarkozy hakkında verilecek cezanın açıklanması bekleniyor. Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Paris Savcılığı Sarkozy için 7 yıl hapis cezası talep etmişti. 10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturma sonrası yılbaşında başlayan davada Sarkozy, tüm suçlamaları reddetmişti. Bu arada davanın kilit tanıklarından Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Beyrut'ta yaşamını yitirmişti.

2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nicolas Sarkozy'nin, 2007’deki seçim kampanyasını finanse etmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı iddia ediliyor. Sarkozy'nin, 2006 sonu ile 2007 başı arasında Libya yönetiminden toplam 50 milyon avro aldığı öne sürülüyor.

Bu iddialar üzerine 2013 yılında olayla ilgili ön soruşturma başlatılmış, Sarkozy ise 21 Mart 2018'de Paris’te gözaltına alınmıştı. Ardından “yasa dışı kampanya finansmanı, yolsuzluk ve Libya kamu fonlarını gizleme” suçlamalarıyla hakkında resmi soruşturma açılmıştı. Davanın kilit tanıklarından biri olan Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine’nin, 2006 sonlarında Libya’dan Sarkozy’ye 5 milyon avro getirdiği iddia edildi.

Takieddine önce bu finansmanı doğrularken, 2020 yılında ifadesini değiştirip iddiaları reddetmişti. Ayrıca, Sarkozy’nin Takieddine’nin ifadelerini geri çekmesi için en az sekiz kişi aracılığıyla baskı kurduğu ve bu süreçte 608 bin avro harcadığı öne sürülüyor.