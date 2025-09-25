Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyasi gerilimi artıracak alışılmadık bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray içerisinde başkanların fotoğraflarının sergilendiği alanda, bir önceki başkan Joe Biden'ın portresinin yerine bir otomatik kalem fotoğrafı astırdı. Bu eylem, Beyaz Saray'da oluşturulan ve kamuoyuna "Başkanlık Şöhret Yolu" olarak duyurulan yeni bölümde gerçekleşti ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı. Trump yönetimi, bu kararla Biden'a yönelik süregelen eleştirilerini görsel bir boyuta taşımış oldu.

Trump’ın “Bilişsel gerileme” iddiaları görselleşti

Trump'ın bu sıra dışı hamlesinin arkasında, daha önce dile getirdiği ciddi iddialar yatıyor. Başkan Trump, Joe Biden’ın görev süresi boyunca “bilişsel gerileme” yaşadığını ve bu nedenle başkanlık kararnamelerini, af ve yasaları bizzat kendi el yazısıyla değil, otomatik kalem (autopen) aracılığıyla imzaladığını ileri sürmüştü. Bu iddiaların araştırılması için daha önce soruşturma talebinde bulunan Trump, şimdi de bu iddialarını sembolize eden bir objeyi, yani otomatik kalem fotoğrafını, önceki başkanların onurlandırıldığı bir alana asarak siyasi bir protesto gerçekleştirmiş oldu. Başkanlık fotoğrafı yerine bir objenin sergilenmesi, siyasi nezaket kurallarına aykırı bir hareket olarak yorumlanırken, Trump'ın muhaliflerini hedef alma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Biden'dan iddialara kesin ret ve yanıt

Öte yandan, eski Başkan Joe Biden, Trump tarafından ortaya atılan ve görevini layıkıyla yerine getiremediği imajını yaratmaya çalışan bu tür iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Biden, hakkındaki spekülasyonlara cevaben yaptığı açıklamalarda, "Başkanlığım süresince tüm kararları bizzat ben aldım. Kararnameleri, afları, yasaları kendi irademle ve imzamla hayata geçirdim. Aksi yöndeki iddialar tamamen saçma, temelsiz ve yanlıştır" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın ekibi ve destekçileri, Trump'ın bu yeni görsel hamlesini de, eski başkanın icraatlarını gölgeleme ve kamuoyunun dikkatini dağıtma amaçlı siyasi bir şov olarak nitelendiriyor.