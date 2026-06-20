Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, Karaman'da yaşanan bir olayla mahkemelik oldu. Sınav sırasında bir öğrenciye yanlış kitapçık verildiği ve dakikalar sonra bu hatanın fark edilerek kitapçığın değiştirildiği iddia edildi. Yaşanan mağduriyetin ardından aile savcılığa ve CİMER'e başvurdu. Gelişmelerin basına yansımasıyla birlikte öğrenciler ve veliler 2026 LGS iptal mi olacak, sınav yeniden mi yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı.

LGS İPTAL Mİ OLACAK, YENİDEN Mİ YAPILACAK?

Karaman'da yaşanan kitapçık hatası iddiasının yargıya taşınmasının ardından LGS'nin genel itibarıyla iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Mevcut durumda sadece bir öğrencinin yaşadığı mağduriyet üzerine bireysel bir hukuki süreç başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın tüm Türkiye'de iptaline veya yeniden yapılmasına yönelik herhangi bir resmi karar ya da açıklama bulunmuyor. Açılan davanın ve itirazların nasıl sonuçlanacağı, yetkili kurumların yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

LGS KİTAPÇIK HATASI İDDİASI NEDİR?

Olay, Karaman Başakşehir Şehit Hamza Çetin Anadolu Lisesi'ndeki 21 numaralı salonda yaşandı. İddiaya göre, sınava giren Azra Nehir Alıcı isimli öğrenciye sınavın başında yanlış kitapçık verildi. Yaklaşık 10-12 dakika geçtikten sonra hata fark edildi ve öğrencinin kitapçığı, iki sıra önde oturan başka bir adayın kitapçığıyla değiştirildi. Baba Fatih Alıcı, kendilerine verilen yeni kitapçığın işaretli olduğunu ve soruların yeri değiştiği için kızının sınavı baştan çözmek zorunda kaldığını ifade etti.

AİLEDEN CİMER VE SAVCILIK BAŞVURUSU

Yaşanan kitapçık değişimi ve zaman kaybı nedeniyle öğrencinin sözel bölümü tamamlayamadığı ve süre yetmediği için İnkılap Tarihi sorularına bakamadığı belirtildi. Yaşadığı motivasyon düşüklüğüyle sayısal sınava giren öğrencinin ailesi, salon görevlileri ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve CİMER'e şikayette bulundu. Baba Fatih Alıcı, savcılık soruşturması sonucunda verilecek cezanın kendi işlerine yaramayacağını ve kızının hayatının bu olaydan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Aile, savcılığa sunduğu dilekçede sınav salonundaki kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti.