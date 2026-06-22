Kamu personeli olmak isteyen milyonlarca vatandaş KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM takvimine göre KPSS oturumlarının eylül ve ekim ayında yapılması bekleniyor. Adaylar ise şimdiden hem oturum ücretlerini hem de başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE SINAV HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Lisans mezunu olan adaylar için KPSS'ye müracaatlar temmuz ayında açılacak. ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz 2026 gününe kadar yapabilecek. Bu oturuma katılanlar için ilk sınav olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. Öğretmenlik ve uzmanlık kadroları için gereken Alan Bilgisi sınavları ise 12 Eylül Cumartesi ve 13 Eylül Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI HANGİ GÜN VE SINAV NE ZAMAN?

İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının katılacağı ön lisans düzeyindeki sınav süreci temmuz ayı sonunda başlıyor. Belirlenen takvime göre, ön lisans müracaatları 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin sistemi üzerinden alınacak. Ön lisans adaylarının katılacağı büyük sınav ise 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Bu oturumun sonuçları 30 Ekim 2026'da ilan edilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ NELERDİR?

Lise mezunlarının memuriyet hakkı elde etmek için gireceği ortaöğretim oturumunda başvuru ekranı ağustosun son günlerinde açılıyor. Adaylar, 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında müracaatlarını ÖSYM'ye iletecek. Ortaokul ve lise mezunlarının girebildiği KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçlar ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.