Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan bir araştırma raporuna dikkat çekerek, Gazze’de yaşananların soykırım olarak nitelendirildiğini söyledi. Ünlü sporcu, bu duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirtti.

“On binlerce çocuk öldürüldü veya yaralandı”

Büyük Britanyalı pilot, Gazze’deki tablonun her geçen gün daha da ağırlaştığını dile getirdi. Hamilton, “Son iki yılda nüfusun yüzde 10’undan fazlası öldürüldü ya da yaralandı – on binlerce çocuk da dahil. Gazze Şehri’ne yapılan son saldırı yüz binlerce insanı evlerinden etti. Hastaneler, açlık çekenler ve bombardımanların kurbanlarıyla dolup taşıyor” sözleriyle durumu özetledi.

Yardım çağrısı: “Elinizden ne geliyorsa yapın”

Hamilton, uluslararası yardım kuruluşlarının Gazze halkı için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatarak destek çağrısında bulundu. “Eğer elinizde bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum” diyen Hamilton, kendisinin üç yardım kuruluşuna bağış yaptığını ifade etti.

“Durup seyretmek seçenek değil”

Deneyimli pilot, insanların yaşanan trajediye kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı: “Bir şey yapmadan durmak seçenek değil. İhtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmadan çalışan kurumlara destek olmalıyız.”

Spor dünyasından güçlü mesaj

Lewis Hamilton’ın açıklamaları, spor dünyasından Gazze’deki insani krize yönelik yükselen tepkilerin en son örneği oldu. Dünyaca ünlü pilotun çağrısının uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulması bekleniyor.