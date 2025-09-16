Fenerbahçe’de 20-21 Eylül’de yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, yarıştan çekildiğini ve Sadettin Saran lehine karar aldığını duyurdu.

“Kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceği”

Kutlualp yaptığı yazılı açıklamada, “Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz şampiyonluklar ve edindiğim tecrübelerle kulübe fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir” ifadelerini kullandı.

İmza sürecinden çekilme kararına

Kutlualp, seçim sürecinin başlangıcını hatırlatarak 26 Nisan 2025’te Yüksek Divan Kurulu toplantısında değişim talebini ilk dile getiren isim olduğunu vurguladı. Daha sonra Wyndham Otel’de başlatılan imza kampanyasında 10 bini aşkın imza toplandığını belirtti. Bu güçlü iradenin ardından kulüp yönetiminin seçim kararı almak zorunda kaldığını ifade etti.

“Saran’ın adaylığı önünde hukuki engel yok”

Sadettin Saran ile yaptığı görüşmelere değinen Kutlualp, “Sayın Saran’ın adaylığı önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını, kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulu’nun da adaylığını uygun bulduğunu öğrendik. Devlet kurumlarından da olumsuz bir görüş gelmedi. Bu şartlarda adaylıktan çekilmenin camiamız için en doğru karar olduğuna inanıyoruz” dedi.

Oyların bölünmesine engel olmak için

Kutlualp, seçim sisteminde ikinci tur olmamasının oyların bölünmesi riskini artırdığını belirterek, bu nedenle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Sadettin Saran’ın listesinde kendi ekibinden bazı isimlere yer verilip verilmeyeceğinin ise tamamen Saran’ın tasarrufu olduğunu dile getirdi.

“Tek gayemiz Fenerbahçe”

Kutlualp, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Tek gayemiz Fenerbahçe’dir. Dün olduğu gibi gelecekte de kulübümüz için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir.”

Taraftarlara teşekkür

Kutlualp, adaylık sürecinde yanında olan taraftarlara ve yol arkadaşlarına teşekkür ederek, “Yarınlar Fenerbahçe’nin” sözleriyle açıklamasını noktaladı.