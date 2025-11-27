Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Varga açtı, Talisca hemen yanıt verdi

Mücadelede gol perdesi 66. dakikada açıldı. Ferencvaros, Varga’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ise bu gole yalnızca üç dakika sonra karşılık verdi. 69. dakikada sahneye çıkan Talisca, ceza sahasında bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek skoru 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe 8 puana ulaştı

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da öne geçmek için fırsatlar yakalasa da başka gol olmadı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8’e, Ferencvaros ise 11’e yükseltti.

Sıradaki rakip Brann

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde bir sonraki karşılaşmasını deplasmanda Norveç ekibi Brann’a karşı oynayacak.

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varga