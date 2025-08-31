Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde tartışma yaratan yeni bir çıkış yaşandı. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, partisinin Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın iktidar temsilcileriyle verdiği görüntülere tepki gösterdi.

Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sert ifadeler kullandı:

“Kamuoyunda hakaretleriyle, saldırılarıyla bilinen iktidar ve ortaklarının temsilcileriyle verilen ‘yakınlık’ görüntüleri asla kabul edilemez.”

Arslan’ın bu çıkışı, CHP’de özellikle kadın kolları yönetimi ve genel merkez arasında yeni bir tartışma başlatabileceği yorumlarına yol açtı.

Asu Kaya cephesinden ise henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Arslan’ın sözleri, parti içi muhalefetin ve farklı kanatların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

CHP’de son dönemde artan iç tartışmalar, kurultay süreci ve muhalefetin geleceğine ilişkin belirsizlikler dikkate alındığında, bu çıkışın yankısının geniş olabileceği değerlendiriliyor.