Son Mühür- Anayasa değişikliği için 400 vekile ihtiyaç duyan iktidar kanadı hafta içinde üç muhalif vekilin katılımıyla bu konuda emşn adımlarla yol aldığını gösterdi.

Altılı Masa'dan CHP listelerinden vekil seçilme şansını yakalayan DEVA Partisi'nden İrfan Karatutlu, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olduğu bilinen Hasan Ufuk Çakır AK Parti saflarına katılan son isimler oldu.

Özellikle Hasan Ufuk Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sergilediği coşkulu tablo muhalif kanatta tartışmaları alevlendirdi.

AK Parti'ye bu ilgi neden?



Gazeteci Levent Gültekin ise CHP liderliğindeki muhalefetin iktidara geliyoruz mesajı verdiği bir süreçte AK Parti'ye olan ilgiyi mercek altına aldı.

''Anketlere bakınca biz, AK Parti'nin kaybedeceğine inanıyoruz'' vurgusunda bulunan Levent Gültekin,

''AK Parti'ye giden milletvekillerinin, kişisel çıkarlarını düşündüğü için gittiğini varsayalım.

Peki, bu vekiller neden kaybedeceğini düşündüğü bir partiye gidiyor?'' diye sordu.

Sırada 9-10 isim daha mı var?



''Şimdi bu böyle olunca biz gidenlere kızıyoruz hep. Tamam, kızma hakkımız var buna itiraz etmiyorum.

Ettikleri cümleler giderken yaptıkları o lümpen lümpen övgüler, davranışlar bütün bunlara kızabiliriz ama kızmak bizi kurtarmıyor. Onlara kızmak buradaki sorunu çözmüyor.'' diyen Gültekin,

''Burada bir sorun var. Burada muhalefetin sahici bir muhalefet olamama gibi bir sorunu var.

O yüzden mesela şimdi kulüplerde ne konuşuluyor, en az bir 9-10 muhalif milletvekilinin daha AK Parti'ye gideceği konuşuluyor.

Normalde iktidara aday olan parti, bir çekim merkezine dönüşür.

Bu insanlar sırf kendi çıkarı için bile AK Parti'ye gidiyorsa ortada bir sorun var demektir.'' hatırlatmasında bulundu.



Bize anlatılanlar doğru değil mi?



''Demek ki bize anlatılanlar doğru değil; 'İktidar kaybediyor, muhalefet kazandı, iş bitmiş' tablosu yok.'' diyen Gültekin,

''Gidenler hâlâ AK Parti'nin ve Erdoğan'ın bir dönem daha kazanacağını düşünüyor.

Ankara'da genel kanı şu: Muhalefet, bir sefer daha Erdoğan'a seçim kazandıracak.

Baştan altını çiziyorum. Eğer gerçekten sahici bir muhalefet varsa durup, ''Biz ne yapıyoruz?'' sorusunu sormak lazım.'' mesajı verdi.

