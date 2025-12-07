Bundesliga’da 13. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Vincent Kompany’nin öğrencileri, rakibini farklı skorla mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Maçın ilk bölümünde oyunu kontrol eden Bayern Münih, 11. dakikada Konrad Laimer’in golüyle perdeyi açtı. İlk 45 dakika boyunca oyunun hakimi olan Bavyera ekibi, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda sahne Kane’in: Oyuna girdi, maçı değiştirdi

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun temposu düşse de Bayern Münih’in planı değişmedi. Teknik direktör Kompany, dakikalar 60’ı gösterdiğinde Nicolas Jackson’ın yerine Harry Kane’i oyuna aldı.

Bu değişiklik maçın kırılma anı oldu.

Kane’den 22 dakikada 3 gol: Hat-Trick şovu

Yıldız golcü 66. dakikada farkı 2’ye çıkarırken, Stuttgart savunmasının çözülmesiyle Bayern ataklarını sıklaştırdı.

82. dakika: Kane bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0’a taşıdı.

88. dakika: İngiliz yıldız yaptığı hat-trick ile maçın yıldızı oldu.

Bayern’in diğer golü ise savunma oyuncusu Josip Stanisic’ten geldi.

Bayern namağlup liderliğini pekiştirdi

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 37’ye yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü.

Stuttgart ise 22 puanda kalarak haftayı 6. sırada tamamladı.

Kane’in Bayern kariyeri parlıyor: 79 gole ulaştı

Harry Kane, Bayern formasıyla çıktığı 76. maçta gol sayısını 79’a yükseltti. İngiliz golcü, kısa sürede kulüp tarihinin en verimli oyuncuları arasına girmeye doğru ilerliyor.