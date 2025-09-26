Son Mühür - Süper Lig’de yeni sezonun ilk iki maçında etkileyici bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan takımı NEOM SC ile transfer görüşmelerine başlamış ve Galatasaray’dan transferine onay verilmesini istemişti. Transfer döneminin son günlerinde Yılmaz’ın ayrılmasına izin vermeyen ve yüksek teklifleri reddeden Galatasaray, 25 yaşındaki milli futbolcu ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme ayrıntıları

Sabah gazetesinin haberine göre, Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, oyuncunun şartlarında önemli değişikliklere gitti. Yıllık net maaşı 200 milyon TL’ye çıkarılan Yılmaz’ın sözleşmesine, şarta bağlı 100 milyon TL tutarında performans ve başarı bonusları da eklendi. Galatasaray şampiyon olur ve Yılmaz beklenen performansını sergilerse, genç futbolcunun yıllık kazancı 6 milyon euronun üzerine çıkacak. Yılmaz, belirlenen maç sayısına ulaşması ve 20 gole katkı sağlaması halinde bu primleri almaya hak kazanacak.