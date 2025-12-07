İtalya Serie A’nın 14. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Como’yu ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı giren mavi-siyahlılar, daha 11. dakikada Lautaro Martínez’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

Thuram farkı ikiye çıkardı

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Inter, 59. dakikada Marcus Thuram ile bir gol daha bularak skoru 2-0 yaptı.

Rakip savunmanın dengesini sürekli zorlayan Inter, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Hakan Çalhanoğlu sahneye çıktı

Maçın 80. dakikasında sahneye çıkan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla farkı üçe çıkardı.

Hakan’ın bu golü tribünlerde büyük alkış toplarken Inter’in oyun üstünlüğü iyice perçinlendi.

Augusto skoru 4-0’a taşıdı

Karşılaşmanın 86. dakikasında Carlos Augusto, Inter adına bir gol daha kaydederek maçın skorunu ilan etti: 4-0.

Inter zirve takibini sürdürüyor

Bu farklı galibiyetle Inter:

Puanını 30’a yükseltti,

Üst sıralardaki iddiasını sürdürdü.

Como ise ligde zorlu dönemini devam ettirerek alt sıralardan uzaklaşamadı.