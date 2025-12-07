Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.

Dün oynanan Galatasaray–Samsunspor maçının kendi takımı üzerindeki etkisine ilişkin soruya Tedesco net konuştu:

“Herhangi bir etkisi olmadı. Biz yalnızca kendi maçımıza odaklandık. Başakşehir’e hazırlandık.”

“Bugün çok kötü oynadık, ilk 15 dakika hariç”

Tedesco, takımın performansından memnun olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün kötü oynadık. Sadece ilk 15 dakika hoşuma gitti; planladığımız her şey sahaya yansıyordu. Girdiğimiz 1-2 net pozisyonu gole çevirmek gerekiyordu. Böyle zor deplasmanlarda ilk golü bulamazsanız rakibin inancı artıyor.”

Semedo’nun sakatlığı oyun planını bozdu

Fenerbahçe teknik patronu, Nelson Semedo’nun sakatlanarak 20. dakikada oyundan çıkmasının dengeleri bozduğunu söyledi:

“Semedo’nun sakatlığı bizim için büyük darbe oldu. O çıktıktan sonra saha içi organizasyonumuzu kaybettik. Baskıyı yapamadık, Başakşehir topa daha çok sahip olmaya başladı.”

İkinci yarıda yapılan değişikliklerin takıma enerji kattığını belirten Tedesco:

“Değişikliklerden sonra daha iyi oynadık ve golü bulduk. Böyle bir oyunda ilk golü bulduysanız maçı kazanmanız gerekir.” dedi.

“Forvetlerimize güveniyoruz”

Tedesco, çift forvetle başlama tercihinin nedeni ve hücum hattındaki oyuncuların performansı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Talisca ve Duran ile çift forvet oynadık. İdmanlarda bu düzen bize mesaj veriyordu. Zaman zaman buna dönmek tehlike yaratıyor. Derbide de çift forvete dönüp beraberliği yakalamıştık.”

Forvet oyuncularının mevcut durumlarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Duran özgüvenli bir döneminde ama şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok.”

“Youssef’in özgüveni düşük ama çok baskı yapıyor.”

Tedesco, “İkisi de iyi forvetler, biz elimizdeki güce inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Golde ortayı yine durduramadık”

Yenilen golde yine benzer bir problem yaşadıklarını vurgulayan Tedesco şunları söyledi:

“Bir kez daha ortayı durduramadık. Bu konuda daha uyanık olmamız gerek. Maçı öldürme şansımız vardı, değerlendiremedik.”

Hakeme övgü: “Negatif enerjimi aldı”

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmaktan kaçınsa da Tedesco, maçın dördüncü hakemi Gürcan Hasova’ya ayrı bir parantez açtı:

“Ben saha içinde duygusal olabiliyorum. Ama 4. hakem bana karşı hep net, adil ve centilmendi. Avrupa’da bile bu her zaman olmaz. Pozisyonları net şekilde açıkladı, beni sakinleştirdi. Negatif enerjimi aldı.”