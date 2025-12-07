Son Mühür- Futbol dünyasının zirvesi olarak gösterilen Premier Lig'de yedinci sırada yer alan Brighton & Hove Albion FC'nin milyarder sahibi Tony Bloom'un başı dertte.

Futbol takımlarına bahis oynadığı iddia edilen 70 milyon dolarlık (52 milyon sterlin) kazancın arkasındaki isimsiz kumarbaz olduğu iddiaları nedeniyle Bloom sorularla karşı karşıya.

Tanınmış bir kumarbaz...



Dünyanın en başarılı profesyonel kumarbazlarından biri olan Bloom'un, ABD'de kumarın kazançlı serisinden kimin yararlandığını ortaya çıkarmaya çalışan bir davada adı geçen "John Doe" olduğu iddia ediliyor.



The Guardian'da yer alan bir habere göre Bloom, bu yılın başlarında yayınlanan mahkeme dosyasında "John Doe" olup olmadığı sorusu cevapsız kaldı.

İddialar tamamen asılsız...



Bloom, kendi takımlarına veya onları ilgilendiren müsabakalara bahis oynadığını reddetti ve kendisine yakın bir kaynak iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirdi.

Aralarında eski gölge spor bakanı Clive Efford'un da bulunduğu milletvekilleri, İngiltere Futbol Federasyonu'na iddiaları soruşturması çağrısında bulundu.

Guardian'a konuşan Bloom'a yakın bir kaynak, kendisinin ve bahis sendikasının futbol kulüpleri ve bu kulüplerin yer aldığı müsabakalara bahis oynadığı iddialarını yalanladı ve bahis faaliyetlerinin her yıl önde gelen bir muhasebe firması tarafından denetlendiğini söyledi.