Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçta hakemliği Ayberk Demirbaş yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, kupada rotasyon ağırlıklı bir kadro tercih ederken, Alman yıldız Leroy Sané'nin kadroda yer almaması dikkat çekti.

Leroy Sane neden yok?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sané, Fethiyespor maçının kadrosunda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sané'nin kadroda olmamasının nedeni hakkında detaylı bir bilgi verilmedi.

Teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon politikası kapsamında bazı oyunculara dinlenme verdiği ve kupada ikinci kadro oyuncularına şans tanıdığı belirtiliyor. Sané'nin de bu rotasyon kapsamında kadroya alınmadığı düşünülüyor.

Galatasaray'ın ilk 11'i

Galatasaray, Fethiyespor karşısında rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şöyle:

Günay Güvenç – Kaan Ayhan – Davinson Sanchez – Arda Kızıldağ – Kazımcan Karataş – Lemina – Gökdeniz Gürpüz – Ahmed Kutucu – Yusuf Demir – Eren Aydın – Mauro Icardi

Fethiyespor'un ilk 11'i

Ev sahibi Fethiyespor ise güçlü rakibi karşısında şu kadroyla mücadele etti:

Arda – Oğuz – Berkay – Şahan – İrfan – Berat – Cihan – Melih – Samet – Ali Mert – Muhammed

Sané'nin Galatasaray kariyeri

Leroy Sané, geçtiğimiz sezon Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olmuştu. Alman kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde önemli performanslar sergiledi.

Hız, dribling ve gol katkısıyla dikkat çeken Sané, Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynadı. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle önemli maçlarda tercih ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Türkiye Kupası'nda rotasyon

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda rotasyon yapması sürpriz değil. Teknik direktör Okan Buruk, ligdeki yoğun fikstür nedeniyle kupada yedek ve genç oyunculara forma şansı tanımayı tercih ediyor.

Bu strateji sayesinde hem takımın bütün oyuncuları forma giyiyor hem de Süper Lig'de önemli maçlar öncesinde yıldız futbolcular dinlenmiş olarak sahaya çıkıyor.

Leroy Sané'nin Fethiyespor maçında kadroda olmaması bu rotasyon politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Alman yıldızın önümüzdeki Süper Lig maçlarında tekrar ilk 11'de yer alması bekleniyor.