Fenerbahçe’nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, İngiliz oyuncunun transferi için resmi adımlar atarken, bu gelişme futbol kamuoyunda “yılın transfer çalımı” yorumlarına yol açtı.

İtalyan basını Galatasaray hamlesini dünyaya duyurdu

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre, Galatasaray’dan bir yetkili, Lookman ile ilgili transfer görüşmeleri kapsamında Milano’ya gitti. Bu hareket, sarı-kırmızılı kulübün ciddi bir şekilde oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini ortaya koydu.

Fenerbahçe'nin önceliği sarsıldı

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, uzun süredir Fenerbahçe’nin radarındaydı. Sarı-lacivertliler, oyuncu için çeşitli temaslar gerçekleştirmiş, bazı dönemlerde anlaşma sağlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak transfer süreci somut bir sonuca ulaşamamıştı. Galatasaray’ın devreye girmesiyle Fenerbahçe’nin avantajlı konumu zayıfladı.

“Yılın transfer çalımı”

Sarı-kırmızılıların Lookman hamlesi, futbol çevrelerinde “Fenerbahçe’nin elinden transfer alınabilir” şeklinde yorumlandı. Taraftarlar ve spor yorumcuları, Galatasaray’ın bu adımını, ezeli rakibine karşı stratejik bir hamle olarak değerlendirdi.

Resmi açıklamalar bekleniyor

Her iki kulüp ve oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Ademola Lookman transferinde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Transferin hangi kulüp lehine sonuçlanacağı merak konusu.