Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Latife Hanım Köşkü’nün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gereken yapılardan biri olduğu belirtildi. Köşkün, Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın son günlerini geçirdiği ve hayatını kaybettiği yapı olduğu hatırlatıldı. Müze statüsündeki köşkün kamuya açık bulunduğu ifade edildi.

Restorasyonun yüzde 70’i önceki dönemde tamamlandı

2020 İzmir depreminde hasar alan köşk için güçlendirme ve restorasyon projelerinin Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlandığı, ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Açıklamada, restorasyonun yaklaşık yüzde 70’lik bölümünün geçmiş dönemde tamamlandığı bilgisine yer verildi.

Büyükşehir’in 2 Temmuz yazısı hatırlatıldı

Seçimlerin ardından Karşıyaka Belediyesi’nin 27 Mayıs 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı başvuruda bulunduğu, ihale süreci ve yapı kontrollüğünün Büyükşehir tarafından yürütülmesinin talep edildiği aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2 Temmuz 2024 tarihli yanıtında ise uygulama projeleri Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlandığı için kalan restorasyon işine ait yapım ihalesinin de Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılması gerektiğinin bildirildiği vurgulandı.

Meclis kararı olmadığı için süreç ilerlemedi

Açıklamada, ihalenin tamamlanıp sözleşmenin imzalanmasının ardından, ortak hizmet projesi kapsamında yapılacak resmi talep doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin destek miktarı ve oranının değerlendirilebileceğinin ifade edildiği kaydedildi. Ancak bu sürecin başlayabilmesi için mevzuat gereği meclis kararı alınarak talebin iletilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu meclis kararının İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmediği, bu nedenle restorasyon sürecinin bu aşamada ilerleyemediği vurgulandı.

“Sorumluluk bize ait değil” mesajı

Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların durmasının ya da tamamlanamamasının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, restorasyonun tamamen devralınması değil, Karşıyaka Belediyesi’nin ihale sürecini yürütmesi şartıyla destek verilmesi yönünde resmi iradenin yazıyla iletildiği ifade edildi.

Başkan Ünsal’ın açıklamasına gönderme

Açıklamanın sonunda, “Bu bilgiler ışığında Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız Ünsal’ın kamuoyuna yaptığı açıklamayı düzelteceğini umut ediyoruz” denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli resmi süreçler tamamlandığında bu önemli yapının restorasyonuna geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğunu, Karşıyaka Belediyesi’nin mevzuat çerçevesinde üzerine düşeni yerine getirmesini beklediğini kamuoyuna duyurdu.