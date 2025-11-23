Son Mühür - Teknoloji alanındaki son gelişmeler, milyarderler sıralamasında önemli değişikliklere neden oldu. Google’ın kurucularından Larry Page, şirketin yeni yapay zekâ modeli Gemini 3’ün yarattığı güçlü etkiyle servetine tek bir günde 6 milyar dolar ekledi. Alphabet hisselerinin yüzde 3 değer kazanmasıyla birlikte Page’in toplam serveti 252 milyar dolara ulaştı ve böylece bir basamak yükselerek Jeff Bezos’u geride bıraktı.

Page’in hızlı yükselişi, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde onu dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna taşıdı. Amazon’un değer kaybı nedeniyle Jeff Bezos dördüncü sıraya gerilerken, diğer Google kurucusu Sergey Brin de bu yükselişten payını aldı. Brin, servetine eklenen 5 milyar dolarla listenin beşinci sırasında yer aldı. Hisselerdeki dalgalanmanın ardından servetler bir ölçüde dengelense de Page’in 249 milyar dolarlık serveti hâlâ Bezos’un önünde bulunuyor.

Page nasıl bu kadar yükseldi?

Son dönemde teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kazanırken, milyarderlerin servetinde de ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Uzmanlar, Google’ın yeni yapay zekâ modeli Gemini 3’ün “beklentileri aşan” performansıyla öne çıktığını belirtiyor. Google, modelin karmaşık soruları daha doğru yanıtlayabildiğini ve arama motoru, Gemini uygulaması ile kurumsal hizmetlerle entegre çalışacağını duyurdu. Varlık yönetim şirketi D.A. Davidson analistleri, Gemini 3’ü “gerçek anlamda güçlü” ve mevcut modeller arasında “en beğendikleri yapay zekâ” olarak nitelendirdi. Uzmanlar, modelin teknoloji standartlarına göre “en ileri seviye” olduğunu vurguladı. Bank of America Securities analistleri de benzer değerlendirmelerde bulundu. Gemini 3’ün Google’ın büyük dil modeli yarışındaki açığı kapatmasına yardımcı olacağı ve AI Overviews ile Gemini kullanımında olumlu geri dönüşler aldığı ifade edildi. OpenAI’nin GPT-5’i ve Anthropic’in Claude serisi ile kıyasıya rekabetin sürdüğü bir dönemde, Gemini 3’ün aldığı erken olumlu notlar, Google’ın gelecek stratejilerini güçlendirmiş görünüyor.