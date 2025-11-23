Son Mühür - Birleşik Arap Emirlikleri’nin en kalabalık kenti Dubai’de, dünyanın en yüksek oteli resmen hizmete girdi. IHG’nin Vignette Collection markasına dahil olan Ciel Dubai Marina, 377 metre yüksekliği ve 82 katıyla misafirlerini ağırlamaya başladı. 1004 oda ve süitten oluşan otelde, tüm odalar Dubai silüetini çerçeveleyen yerden tavana camlarla donatılmış durumda. Misafirler, Palm Jumeirah’dan şehir manzarasına ve Arap Körfezi’ne kadar uzanan panoramik görüntüleri kesintisiz olarak izleyebiliyor.

Ufka kadar uzanıyor

Otelin 76. katında, deniz manzaralı ve dünyanın en yüksekte konumlanan açık sonsuzluk havuzlarından biri bulunuyor. Kulenin zirvesine yakın noktada yer alan gözlem terası ise ziyaretçilere ufka kadar uzanan panoramik manzaralar sunuyor. Ciel Dubai Marina, gastronomi ve yaşam tarzı alanında da iddialı bir profil sergiliyor; oteldeki 8 restoran ve kafe, dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler sunarken, 24 adet spor salonu da konukların hizmetinde.