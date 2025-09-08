Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı ve karşılaşmayı 6-0 mağlup tamamladı.

Puan durumu

Bu sonuçla Türkiye, iki maç sonunda 3 puanda kalırken, İspanya Bulgaristan karşısındaki galibiyetin ardından ikinci maçını da kazanarak 2’de 2 yapıp 6 puana yükseldi.

Neye uğradığını şaşırdı

Maçın ardından beklenmedik bir olay gerçekleşti. İspanya Milli Takımı’nın genç oyuncusu Lamine Yamal, Konya’da pasaportunu kaybetti. Pasaportunu bulamayan İspanyol yıldız, stadyumu terk etmek zorunda kaldı. İspanya Futbol Federasyonu’nun bu durumla ilgili Türk yetkililerle iletişime geçtiği ve sürecin devamında Yamal’ın Türkiye’den özel jetle ayrıldığı bildirildi.