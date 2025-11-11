Son Mühür - 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu için İspanya Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı, fakat futbol gündemi genç yetenek Lamine Yamal’ın kadrodan çıkarılmasına kilitlendi. Peki, Lamine Yamal neden kadroda yer almadı? Türkiye-İspanya maçında Lamine Yamal sahada olacak mı?

Kadrodan çıkarıldı

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen hem FC Barcelona hem de İspanya Milli Takımı için büyük bir gelecek vaat eden Lamine Yamal, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Barcelona’dan yapılan açıklamada, Yamal’ın kasık bölgesindeki önceki rahatsızlığının nüksettiği ve oyuncunun 2–3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. İspanya Milli Takımı medikal ekibi de durumu değerlendirerek, oyuncunun güvenliği için kadrodan çıkarılmasına karar verdi. Bu süreçte kulüp ile milli takım arasında gerilim yaşandı; Barcelona teknik direktörü, milli takımın Yamal’a karşı yeterince ihtiyat göstermediğini belirtirken, milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente ise “sıfır riskle oynatıyoruz” diyerek alınan kararı savundu.

Sebebi: Sağlık sorunu

Lamine Yamal’ın kasık bölgesindeki rahatsızlığının nüksetmesi, sahadaki performansını olumsuz etkileyebileceği endişesini doğurdu. Barcelona, oyuncunun sağlığını önceliklendirdiği için kadrodan çıkarılma kararı alındı. Genç oyuncu tam olarak iyileşmeden milli maçlara çıkma riski göze alınmadı. Bu nedenle Yamal, İspanya Milli Takımı’nın bu dönemdeki aday kadrosunda yer almadı. Lamine Yamal Türkiye-İspanya maçında yok mu? Türkiye ile oynanacak maç için açıklanan aday kadroda Lamine Yamal, sakatlığı nedeniyle yer almadı. Barcelona, oyuncunun kasığında rahatsızlık bulunduğunu ve 2–3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Bu nedenle Yamal’ın Türkiye-İspanya maçında forma giymesi beklenmiyor.