Son Mühür - Fenerbahçe’de yeniden yapılanma süreci sürerken, yönetim cephesinde önemli istifalar gerçekleşti.

İstifa ettiler

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Şenol Şankaya, Sayın Alaattin Yavuz Güneş ve Sayın Can Gebetaş; 15.10.2024 tarihinden beri yürütmekte oldukları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve buna bağlı tüm komite üyeliklerinden, kendi istekleriyle 10.11.2025 tarihinde istifa etmişlerdir"

Yeniden planlama yapılacak

Fenerbahçe'de Ali Koç’un yerine başkanlığa Sadettin Saran’ın seçilmesinin ardından kulüpte kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatıldı. Bu süreç kapsamında yönetim yapısında değişiklikler öngörülürken, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin istifaları sürecin ilk adımı olarak yorumlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp yönetiminin, boşalan koltuklara yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe camiasında bu istifalar, "Saran yönetiminin kendi ekibini oluşturma hamlesi" olarak değerlendirildi.