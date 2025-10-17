Son Mühür - Barcelona’nın yükselen yıldızı Lamine Yamal, saha içindeki başarısının yanı sıra ticari tercihleriyle de dikkat çekiyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen küresel markaların ilgisini üzerine çeken Yamal, yeni bir anlaşma kapsamında artık taraftarlara forma imzalamama kararı aldı.

İmza atamayacak

İspanyol basını Mundo Deportivo’nun haberine göre, genç yıldız Lamine Yamal, sporcuların imzalı ürünlerini satan bir web sitesiyle anlaşma sürecinde bulunuyor. Bu gelişme, Yamal’ın reklam sözleşmelerini yöneten ajansın, imza vermeyi bırakması yönünde talimat vermesine yol açtı. Yamal, taraftarlarla fotoğraf çektirmeye devam edecek ancak Barcelona’nın belirli ticari yükümlülükleri nedeniyle artık imza vermeyecek.

Anlaşma yakın

Kulüp kaynakları, Barcelona’nın ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Yamal’ın sınırlı sayıda imzasına erişim sağlamak amacıyla görüşmeler yaptığını belirtti. Genç futbolcunun menajerlik ekibi ise, imzalı formalar, kramponlar ve diğer ürünlerin satışını yapacak bir şirketle anlaşma aşamasında. Yamal’a, imzasının ticari değerini artırmak için artık taraftarlara doğrudan imza vermemesi talimatı iletildi. İmzalı ürün almak isteyen taraftarlar ise sadece bu özel web sitesi üzerinden alışveriş yapabilecek.

'NBA modeli' gündemde

Anlaşma henüz resmiyet kazanmasa da, tarafların uzlaşmaya oldukça yakın olduğu bildiriliyor. İmza sayısının sınırlandırılması modeli, özellikle NBA yıldızları arasında yaygın olarak tercih edilen bir uygulama. Barcelona kulübü ise, bu stratejide LeBron James’in imza politikası örneğini benimsediklerini açıkladı.