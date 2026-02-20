Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Göztepe, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde sakat futbolcularından gelen olumlu haberlerle moral buldu.

Sakat oyunculardan sevindirici gelişme

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle geçen hafta oynanan Kayserispor maçında forma giyemeyen Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson’un iyileştiği bildirildi. İki oyuncunun da hafta boyunca takımla birlikte antrenmanlara katıldığı, teknik heyetin görev vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecekleri ifade edildi.

Kayserispor mücadelesinde yalnızca son bölümde oyuna dahil olabilen sağ kanat oyuncusu Arda Okan’ın da tamamen hazır hale gelmesi teknik ekibi sevindirdi. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un Beşiktaş deplasmanında Juan ve Arda’ya ilk 11’de görev vermeyi planladığı, Jeferson’un ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekleyeceği öğrenildi.

Öte yandan orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu’nun tedavi sürecinin sürdüğü ve henüz antrenmanlara başlamadığı kaydedildi. Yaklaşık iki haftadır takımdan ayrı çalışan deneyimli futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Olaitan eski takımına rakip olacak

Göztepe’nin devre arasında 5+1 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer olan Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan için karşılaşma ayrı bir anlam taşıyor. Sezon başında Fransa temsilcisi Grenoble’a 850 bin Euro bedelle transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, görev alması halinde daha önce formasını giydiği eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan ve Göztepe’nin 3-0 kazandığı mücadelede etkili bir performans sergileyen Olaitan’ın bu kez nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak ediliyor. Göztepe formasıyla ligde 17 maça çıkan Beninli oyuncu 2 gol kaydederken, Beşiktaş’ta ise şu ana kadar 3 resmi karşılaşmada görev aldı ve gol katkısı üretemedi.

