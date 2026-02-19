UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, play-off aşamasının ilk ayağında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Nottingham Forest'ı kendi evinde ağırlıyor. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yaptığı bu zorlu randevuda sarı-lacivertliler, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmenin planlarını yapıyor. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yönetimindeki bu dev karşılaşma, Türk futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilirken; müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da protokol tribününden izleyenler arasında yer aldı.

Vitor Pereira yıllar sonra Yeniden Kadıköy’de

Mücadelenin en dikkat çekici detaylarından biri ise Nottingham Forest'ın kulübesinde yaşanıyor. Daha önce iki farklı dönemde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, yeni takımının başındaki ilk resmi sınavına eski takımı Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de çıktı. Öte yandan, Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi’nin lig aşamasını 12 puanla 19. sırada tamamlayarak bu tura yükselmişti. Temsilcimizde bu önemli maç öncesi tek eksik olarak tedavisine devam edilen Edson Alvarez göze çarparken, konuk ekip tam kadro sahada yer aldı.

Erken gol ve talihsiz sakatlık planları bozdu

Karşılaşma oldukça yüksek bir tempoda başlarken, Fenerbahçe savunması mücadelenin hemen başında zor anlar yaşadı. Henüz 9. dakikada sarı-lacivertli ekibin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Maçın 21. dakikasında ise sahneye çıkan Murillo, attığı golle Nottingham Forest'ı deplasmanda öne geçirdi. Fenerbahçe adına işler golün ardından daha da zorlaştı; savunmanın bel kemiği Skriniar, yaşadığı sakatlık nedeniyle 26. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalarak teknik heyeti zorunlu bir değişikliğe itti.

İlk yarının son anlarına doğru, 43. dakikada sahneye çıkan Igor Jesus, topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a taşıdı ve farkı ikiye çıkardı. Bu gol, soyunma odasına gitmeden hemen önce sarı-lacivertli tribünlerde ve teknik heyette moral kaybına neden oldu.

Sahadaki yıldızlar ve rövanş hesabı

Fenerbahçe, kalede Ederson’un yer aldığı; savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Mert dörtlüsüyle başlayan güçlü bir ilk 11 ile sahadaki yerini aldı. Orta alanda Kante, Guendouzi ve Talisca gibi isimlerle oyun üstünlüğünü kurmaya çalışan sarı-lacivertlilerde hücum hattı ise Asensio, Kerem ve Sidiki Cherif’ten oluştu. İngiliz ekibi ise Ortega, Milenkovic ve Igor Jesus gibi etkili oyuncularıyla bu baskıya yanıt vermeye çalıştı. Avrupa yolculuğunun devamını belirleyecek olan bu eşleşmenin rövanş karşılaşması, 26 Şubat tarihinde İngiltere'de oynanacak.