İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde geçtiğimiz ocak ayında evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan AK Parti Urla İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı Gamze Oğuz, yaşam mücadelesini sürdürürken sosyal medyada maruz kaldığı hakaret, beddua ve tehdit içerikli yorumlarla ikinci bir travma yaşadığını söyledi.

Omurga ve ayağındaki kırıklar nedeniyle uzun bir tedavi sürecinden geçen Oğuz, sağlık durumunun yanı sıra psikolojik olarak da yıprandığını ifade etti.

7 metreden düşerek ağır yaralandı

Talihsiz kazanın ardından yaşadığı süreci anlatan Gamze Oğuz, düşmenin etkisiyle omurgası ve ayağında ciddi has see meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Bundan yaklaşık bir ay önce talihsiz bir kaza yaşadım. Evimin 3. katından yaklaşık 7 metre yükseklikten, o şekilde ölçüldü, aşağı düştüm bir denge kaybı sonucu. Düştüğümde omurgamın üstüne düştüğümü hissettim ve omurgam kırıldı. İlk onu hissetmiştim zaten.

Ayağım da seramik kısma denk geldiği için topuk kısmım parçalandı. Hastanede bir ameliyat sürecim oldu. Hem omurgadan hem topuktan iki ameliyat geçirdim.

Ameliyat esnasında maalesef kan ihtiyacı oldu. Kan değerlerim ameliyata hazır değilmiş. Daha sonrasında narkozdan uyanamadım. Entübe edildim.

Çok şükür yoğun bakım sürecini de atlattıktan sonra odaya alındıktan sonra bir hafta hastanede yattım ve çıktım.

Ama tedavi sürecim hala devam ediyor. Hala iyileşemedim. Eğilip kalkamıyorum. Walker olmadan bir yürütecim olmadan yürüyemiyorum.

Tek ayağımın üstünde zıplayarak ilerliyorum. 26 Şubat'ta ayağımda 30 santimlik bir çivi var. 15 santimi dışarıda yaklaşık 15 santimi içeride olmak üzere o çıkacak. Alçı sürecim devam edecek. Sonra atel, fizik tedavi yani önümde daha 1,5-2 aylık bir yol var gibi görünüyor.” Oğuz’un tedavi sürecinin ameliyatlar, alçı ve fizik tedavi aşamalarıyla devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada linç ve tehdit mesajları

Tedavi sürecinde sosyal medyada gelen yorumların kendisini derinden yaraladığını belirten Oğuz, siyasi kimliği nedeniyle hedef gösterildiğini ifade etti:

“Maalesef. Şimdi siyasi görüşüm gayet belli bir şekilde açık ediyorum ben bunu. Zaten söylemiştim. AK Parti'de Tanıtım ve Medya Başkanı olduğumu. Siyasi görüşümden dolayı çok fazla linç ediliyorum.

Bilirsiniz bir linç troll insanlar vardır, troll sayfaları vardır. Ama troll sayfaları dışında kişisel hesaplar, bayağı kendi kullandığı kişisel hesaplar tarafından linç edildim.

Bu linçler neler? Evet, küfür, hakaret vesaire, beddualar. Bunlar geliyor. Fakat bedduaların sınırı aşıldı. ‘Keşke ölseydin düştüğün yerde’, ‘Keşke felç kalsaydın’, ‘Daha beter ol inşallah.’ Mesela sondan iki önceki paylaştığım postumda da mevcut. Artık başa sabitliyorum. ‘Bütün kemiklerin kırılsın inşallah.’ Hatta bu süreçte ben şöyle bir yorum da aldım.

Mesaj olarak değil gayet aleni bir şekilde bunu postun altında yorum yapabiliyorlar. ‘Bugün 7 metreden bir kazayla düşersin, yarın bakmışsın araba çarpmış.’”

“Düşmekten daha fazla yaralayan yorumlar oldu”

Yaşadığı fiziksel acının yanında sosyal medya yorumlarının kendisini daha fazla etkilediğini vurgulayan Oğuz, çocuklarının yaşadığı korkunun da kendisini derinden sarstığını söyledi:

“Şimdi yorumlara baktığımızda gerçekten çok yaralayıcı yorumlar. İnanın oradan düştüğünüzde canınız çok yanıyor.

Ameliyat süreci, benim çektiğim acılar sizlerle zaten paylaşacağım elimdeki şeyleri. Vücudunuz çok acıyor. Bir yandan üç çocuğum var ve ben anneyim. Onları düşünüyorum. Onlar çok korkuyor. Ben o düştüğüm gece onların çığlıklarını duydum. Sürekli gözümü tam açamadım.

Onları göremedim ama onların ağlaması, duvarlara vurması, bu sesler beni çok yaraladı. Fakat bunlardan daha fazla yaralayan bir şey oldu bu yorumlar.

Çünkü insanlık çok farklı bir şeydir. Biz Anadolu medeniyetiyiz ve bizim medeniyetimize, bizim kültürümüze göre düşen kişiye siyasi görüşü, kimdir, nedir, dini, dili, ırkı bakmaksızın yardım edilir.

Biz Anadolu insanıyız. Biz böyle gördük. Fakat bunun dışında çok farklı bir tepkiyle, kötü muameleyle karşılaştım ben. İnanın bu düşmekten çok daha fazla yaralıyor insanı. Diyorsunuz ki biz nereye geldik? Bu kadar mı kutuplaştık? Bu kadar mı nefret ediyoruz birbirimizden.”

“Bir kadın başka bir kadına bu sözleri nasıl söyleyebiliyor?”

Oğuz, bazı yorumların kadın kullanıcılar tarafından yapılmasının kendisini ayrıca üzdüğünü ve bazı medya kuruluşlarının da olayı çarpıtarak haberleştirdiğini dile getirdi: “Ya o kadar garip ki troll olsa derim ki ‘troll hesabı’ hani çok önemsemem.

Ama şu an bile gözlerim doluyor. Bir ablamızın, bir teyzemizin, bir hanımefendinin yaptığı yorum yaklaşık 50-60 yaşlarında. ‘Daha beter ol’ diyor. Nasıl söyleyebilirsiniz? Bunu şahsi hesabından yapıyor.

Siz de kadınsınız. Nasıl bana bunu söyleyebiliyorsunuz? Kadın kadına destek olmalı. Bunun yanında bu bedduaları alıp ve bu paylaşımı alıp yanlış haber, çarpıtılmış haber yapan medya kuruluşları oldu.

İnanabiliyor musunuz? ‘Erdoğan rozet taktı, başına gelmeyen kalmadı’, ‘Beddualarınız tuttu’, ‘Niye beddua ediyorsunuz?’ Benim açıklamada bulunmadığım ifadeleri kullanıp ‘Ah keşke yapmasaydın bedduaları tuttu’ şeklinde ifadelerle başlık atan medya kuruluşları oldu.

Bu inanılmaz bir şey. Hani kişiler bunu yapıyor. Medya kuruluşları daha kamusal kuruluşlardır bence. Topluma yön veren kuruluşlardır. Siz nasıl böyle bir algı çalışması yapabiliyorsunuz?

Hani hiç mi kimse düşünmüyor? Ya bu kadın da bir buçuk aydır evde hapis, yatıyor. Çok çalışkan bir insanım Hiç yerimde duramam. Bir bir buçuk aydır evde yatıyor.

Bu kadın oraya hapsolmuş. Evlatları geliyor gidiyor. ‘Anne iyi misin?’ En ufak seste aşağı koşuyorlar. ‘Anne sen mi bağırdın?’, ‘Anne bir şey mi oldu?’ Bu kadın acılar içinde ‘biz de buna bir kötek vurmayalım’ demiyorlar. ‘Biz de buna bir çelme takmayalım’ hiç mi demiyorlar?”

Hukuki süreç başlatıldı

Kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli yorumlara karşı suç duyurusunda bulunduğunu belirten Oğuz, sürecin yargıya taşınacağını açıkladı:

“Tabii ki gerekli mercilere maalesef ki gerekli aralıklarla suç duyurusunda bulunuyorum. Ama şunu belirtmek isterim ki ne kötü yorumlar ne beddualar beni çıkmış olduğum yoldan ve davamdan hiçbir zaman vazgeçiremeyecek.

Ben reisi gerçekten kalpten seviyorum ve onun yolunda, yanında yürümekten gurur duyuyorum.”

Tedavi süreci sürüyor

Evde istirahat eden ve eşinin desteğiyle kısa yürüyüşler yapan Gamze Oğuz’un fizik tedavi sürecinin devam ettiği, yeniden sağlığına kavuşmak için mücadele ettiği bildirildi. Uzun rehabilitasyon sürecinin ardından günlük yaşamına dönmesi bekleniyor.