Son Mühür- KABUK İletişim Ağı Derneği ve İzBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle, 9 Şubat 2026 tarihinde İzmir Kent Konseyi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik iki ayrı eğitim düzenlendi. Odak İzmir Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara güvenilir bilgiye erişim yöntemleri ve medya araçlarını bilinçli kullanma becerileri kazandırılması hedeflendi.

“Medya Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme” başlıklı interaktif eğitim, KABUK Yönetim Kurulu Üyesi ve gazeteci Bilge Can Ünbal tarafından verildi. Eğitimin temel amacı, katılımcıların dijital ve geleneksel medya içeriklerini analiz edebilme, dezenformasyon ve manipülasyon tekniklerini ayırt edebilme, güvenilir bilgiye erişme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek olarak belirlendi. Sunum ve atölye çalışmaları, teorik bilgiler, vaka analizleri, grup tartışmaları ve uygulamalı alıştırmalarla desteklendi. Eğitimde ayrıca medya türleri, haber okuma teknikleri, propaganda ve algı yönetimi, doğrulama araçları ve güvenilir kaynak seçimi konuları ele alındı.

Dijital şiddet ve siber güvenlik eğitimi

Avukat Büşra Marangozoğlu tarafından verilen “Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Çevrimiçi Güvenlik” eğitimi ise katılımcıların dijital şiddetin farklı türlerini tanıyabilmesini, çevrimiçi ortamlarda maruz kalınan veya tanık olunan şiddet biçimlerini ayırt edebilmesini ve hak temelli güvenli tutum geliştirmesini amaçladı. Eğitim kapsamında sosyal medya, oyun platformları, mesajlaşma uygulamaları ve yapay zeka yüklü akıllı cihazlarda ortaya çıkan taciz, tehdit, şantaj, hakaret, izinsiz paylaşımlar ve nefret söylemi gibi dijital şiddet türleri ele alındı ve vaka analizleri üzerinden katılımcılar bilgilendirildi.

KABUK iletişim ağı derneği hakkında

2024 yılında iletişimciler, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum gönüllüleri tarafından kurulan KABUK İletişim Ağı Derneği, gençlerin, dezavantajlı ve ötekileştirilen grupların seslerini güçlendirmeyi hedefleyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Dernek, iletişimi bir hak olarak savunmak, toplumun farklı kesimlerinin kendi hikâyelerini aktarabilmesini sağlamak ve katılımcı medya üretimini teşvik etmek amacıyla projeler yürütüyor. Özellikle gençler, mülteciler, kadınlar, LGBTİ+ bireyler, engelliler, azınlık gruplar ve çevre odaklı girişimler derneğin öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor. Derneğin ismi, bireylerin “kabuğunu kırarak” kendi sözünü üretebilmesini simgelemektedir.