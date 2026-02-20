Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl yaşam mücadelesi veren 81 yaşındaki Sabri Yıldırım’a uzattığı destekle dikkat çeken Başkan Yıldız, Ramazan ayının ilk iftarında Sabri Amca’yı ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Ramazan’ın ilk iftarında anlamlı buluşma

Geçtiğimiz yıl evinin tadilatından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok konuda destek sağlanan Sabri Yıldırım, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de yalnız bırakılmamıştı.

Bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarında kapısını çalan Başkan Yıldız, Sabri Amca ile aynı sofrada iftar açtı. İftar buluşması, paylaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

“Ramazan gönüllere dokunma ayıdır”

Ziyarette konuşan Başkan Yıldız, Ramazan ayının toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çekti.

“Ramazan; paylaşmanın, hatırlamanın ve gönüllere dokunmanın ayıdır. Sabri Amca bizim büyüğümüz. Onu sadece bayramda ya da Ramazan’da değil, her zaman hatırlamak görevimiz” ifadelerini kullanan Yıldız, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik desteklerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Kent Lokantası’na davet: “Kapımız her zaman açık”

İftar sofrasında samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmada Başkan Yıldız, Sabri Yıldırım’ı Çiğli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Merkez Kent Lokantası’na davet etti.

Yıldız, “Her gün gelmeni isteriz. Kapımız sana her zaman açık” diyerek sosyal destek hizmetlerinin sürdüğünü belirtti.

Sabri Amca’dan duygusal teşekkür

Kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri Yıldırım ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Evimi de gönlümü de güzelleştirdiler. Bu bir vefa örneğidir.”