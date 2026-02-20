Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülki idare amirlikleri ve valilikler nezdinde geniş kapsamlı bir değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar çerçevesinde, İzmir bürokrasisinin önemli isimleri kritik noktalara atanırken, Türkiye genelinde 5 ilin valisi değişti.

İşte 19 Şubat 2026 tarihli atama kararlarının detayları ve mülki idaredeki yeni yapılanma:

İzmir’den Başkent’e kritik görev: Avni Oral Çankaya’ya atandı

İzmir’in en köklü ilçelerinden biri olan Bergama’da uzun süredir başarıyla görev yapan Kaymakam Avni Oral, son kararname ile Türkiye’nin en stratejik ilçelerinden biri olan Ankara Çankaya Kaymakamlığı görevine getirildi. Bergama’daki hizmet süresi boyunca ilçenin tarihi ve ekonomik kalkınmasına yönelik projeleriyle tanınan Oral’ın, Başkent’in kalbi sayılan Çankaya’daki yeni dönemi İzmir bürokrasisinde büyük yankı uyandırdı.

Beydağ’da yeni dönem: Ramazan Aykut Saka göreve başladı

İzmir’in Küçük Menderes havzasında yer alan ilçesi Beydağ’da da bayrak değişimi yaşandı. Bayburt Valiliği Kaymakam Adaylığı sürecini başarıyla tamamlayan genç mülki idare amiri Ramazan Aykut Saka, İzmir Beydağ Kaymakamı olarak atandı. Genç ve dinamik bir isim olarak dikkat çeken Saka’nın, Beydağ’ın yerel kalkınma hamlelerine taze bir soluk getirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5 İlin Valisi değişti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi sadece ilçelerle sınırlı kalmadı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince alınan karar doğrultusunda 5 ilde valilik düzeyinde önemli rotasyonlar gerçekleştirildi:

Afyonkarahisar Valiliği'ne, Uşak Valisi Naci Aktaş,

Hakkari Valiliği'ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan,

Uşak Valiliği'ne, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal,

Erzurum Valiliği'ne, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş,

Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.