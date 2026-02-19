Son Mühür- Akdeniz sularında akşam saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısı, bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Akdeniz açıklarında yerel saatle 22:11’de orta şiddetli bir deprem kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçülürken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Çevre yerleşim birimlerinde hafif şekilde hissedilen sarsıntı sonrası, bölgedeki sismik istasyonlar veri akışını anlık olarak takip etmeye başladı.

Sarsıntının merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın hızlı veri analiz sistemleri aracılığıyla elde edilen bilgilere göre, depremin merkez üssü Akdeniz'in açık suları olarak belirlendi. Koordinat verilerinde depremin 34.71556 Kuzey enlemi ve 26.21889 Doğu boylamında gerçekleştiği saptandı. Teknik analizlerde depremin büyüklüğü moment büyüklüğü ölçeğine göre 4.0 (Mw) olarak kayıtlara geçerken, sarsıntının Akdeniz havzasındaki fay hatları üzerindeki etkisi uzmanlar tarafından değerlendirmeye alındı.

Derinlik verisi ve hissedilme oranı

Depremin yer kabuğunun yaklaşık 7.93 kilometre derinliğinde meydana gelmesi, sarsıntının yüzeye yakın bir noktada oluştuğunu gösterdi. Yer kabuğuna yakın derinliklerde gerçekleşen bu tür depremler, enerji boşalımının yüzeyde daha net hissedilmesine yol açabiliyor. 19 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen bu sarsıntı, Akdeniz'e kıyısı olan yerleşim bölgelerinde herhangi bir hasara yol açmazken, sismologlar bu derinlikteki hareketliliğin bölgenin doğal sismik döngüsü içerisinde olduğunu ifade ediyor.

Bölgedeki son durum

Sarsıntının hemen ardından AFAD ve ilgili yerel birimler tarafından yapılan ilk saha taramalarında, can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği bildirildi. Akdeniz’deki bu hareketlilik, bölgedeki aktif fay hatlarının canlılığını koruduğunu bir kez daha hatırlattı.

