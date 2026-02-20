Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası, Almanya’nın Bremen bölgesindeki yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Bremeninvest Türkiye Yatırım Ajansı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Söz konusu temaslarda, başta teknoloji olmak üzere su ürünleri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren alanlar için Bremen’deki iş olanakları ele alınırken, İzmirli firmaların bu pazara yönelik izleyebileceği yol haritası da belirlendi.

Mahmut Özgener: Üyelerimizi birebir işin mutfağını bilen yetkililerle görüştürmeyi çok önemsiyoruz

Söz konusu görüşme trafiği ile bilgilendirmelerde bulunan ve İZTO üyelerini birebir işin mutfağını bilen yetkililerle görüştürmeyi çok önemsediklerinin altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Almanya, en büyük ticaret ortağımız olmasının yanı sıra, güçlü ekonomisi ve küresel pazarlara açılan stratejik konumuyla yatırım açısından çok yönlü fırsatlar sunan bir ülke olarak öne çıkıyor.

Gelişmiş sanayi ekosistemi ve nitelikli iş gücü sayesinde yatırımcılar için güvenli ve sürdürülebilir bir büyüme zemini sağlayan ülke, yeni yatırım alanları keşfetmek isteyen kişiler için de güçlü bir potansiyel barındırıyor. Bu anlamda üyelerimizi birebir işin mutfağını bilen yetkililerle görüştürmeyi çok önemsiyoruz. 2 gün gün gibi kısa bir sürede önemli temaslarda bulunuldu. Bu görüşmelerin somut adımlara dönüşerek üyelerimize yeni iş imkanları yaratacağına inanıyorum.” diye konuştu

“İzmir Ticaret Odası olarak bu işbirliklerini çok önemsiyoruz”

Son olarak, İzmir Ticaret Odası olarak bu tarz işbirliklerini önemli bulduklarını ifade eden Özgener, oda üyelerinin yeni pazarlara açılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurgulayarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan bu anlaşmalar, kurulan sıcak ilişkiler kentler arasındaki ticareti doğrudan etkiliyor. İzmir Ticaret Odası olarak bu işbirliklerini çok önemsiyoruz. Üyelerimizin yeni pazarlara açılması hedefiyle, farklı kentlerle de iş birlikleri geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü belirtmek istiyorum.”

