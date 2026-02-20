Büyükşehirlerde artan yaşam maliyeti ve gürültüden yorulan emekliler için yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Cittaslow Koordinasyon Komitesi’nin Belçika’da gerçekleştirdiği son toplantıda, Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu’nun Daday ilçesi sakin şehir ağına resmen dahil edildi. Böylece Türkiye genelindeki tescilli sakin şehir sayısı 25’e ulaştı.

Bu karar, özellikle İzmir’de yaşayan ve daha sakin bir hayat düşleyen emeklilerin dikkatini çekti. Çünkü söz konusu ilçeler, hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha dengeli bir yaşam sunduğu düşünülüyor.

Daha sürdürülebilir bir ekonomik tablo sunuyor

Cittaslow kriterleri kapsamında yerel üretim ve geleneksel ticaret destekleniyor. Safranbolu ve Daday’da da bu yapı ön plana çıkıyor. Yerel pazarların yaygın olması ve kooperatifleşme oranının yüksekliği, mutfak masraflarını dengeleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Büyükşehirlerle kıyaslandığında daha sürdürülebilir bir ekonomik tablo ortaya çıkıyor. Sabit gelirle geçinmeye çalışan emekliler için bu durum bütçe planlamasını kolaylaştıran önemli bir etken olarak değerlendiriliyor. Özellikle artan fiyatlar karşısında daha kontrollü bir harcama imkanı sunması, tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Gürültü ve trafik daha az

Tescilli sakin şehirlerde temel hedeflerden biri gürültü, trafik ve hava kirliliğini asgari seviyede tutmak. Eğirdir, Taraklı, Şavşat ve Gökçeada gibi ilçeler de benzer özellikleriyle biliniyor. İklimsel avantajları ve doğayla iç içe yerleşim planları sayesinde ileri yaş grupları için daha uygun bir fiziksel ortam sağlanıyor.

Bu şehirlerde yaşamın daha yavaş aktığı ifade ediliyor. Sabah erken saatlerde kurulan pazarlar, komşuluk ilişkileri ve daha sakin sokaklar, emekliler için cazip bir tablo çiziyor.

Güçlü toplumsal doku dikkat çekiyor

Göynük, Mudurnu ve Arapgir gibi merkezlerde ise geleneksel mimari ve mahalle kültürü korunuyor. Bu durum sosyal izolasyonun önüne geçen bir toplumsal yapı oluşturuyor. Modern kentlerde sıkça dile getirilen yalnızlık hissinin burada daha az yaşandığı belirtiliyor.

Tarihi mirasın korunduğu bu yerleşim alanlarında, hızlı tüketim alışkanlıkları yerine daha dingin bir sosyal yaşam öne çıkıyor. Dayanışma kültürü ve komşuluk ilişkileri halen canlılığını koruyor.

Türkiye’deki sakin şehir sayısı 25’e yükseldi

Seferihisar, Akyaka, Gökçeada, Yenipazar, Köyceğiz, Taraklı, Göynük, Mudurnu, Vize, İznik, Şarköy, Eğirdir, Yalvaç, Finike, Perşembe, Şavşat, Gerze, Ahlat, Halfeti, Uzundere, Arapgir, Eğil ve Kemaliye’nin ardından Safranbolu ile Daday da listeye eklendi. Böylece Türkiye’nin sakin şehir sayısı 25 oldu.

Görünen o ki, büyükşehirden uzaklaşma eğilimi önümüzdeki dönemde daha da artabilir. İzmir’de yaşayan pek çok emekli için bu ilçeler artık sadece bir tatil rotası değil, belkide yeni bir hayatın başlangıcı olarak görülüyor. Huzur arayanların gözü şimdilik bu iki yeni adreste.